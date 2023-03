Sono 23 i convocati di Mister Breda per Modena-Ascoli. (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Breda per la partita col Modena, in programma domani alle ore 20:30 al “Braglia”. Rientrano dalla squalifica Giovane e Gondo, out Bellusci, che, sottoposto a TAC di controllo al piede sinistro dopo la partita col Benevento, ha riportato una microfrattura all’osso cuneiforme del piede. Indisponibili, oltre a Forte, Proia per un problema muscolare al flessore sinistro e Adjapong per un affaticamento muscolare. PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 25 Sidibe ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Adjapong, Bellusci, Forte, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)23 i bianconeridaper la partita col, in programma domani alle ore 20:30 al “Braglia”. Rientrano dalla squalifica Giovane e Gondo, out Bellusci, che, sottoposto a TAC di controllo al piede sinistro dopo la partita col Benevento, ha riportato una microfrattura all’osso cuneiforme del piede. Indisponibili, oltre a Forte, Proia per un problema muscolare al flessore sinistro e Adjapong per un affaticamento muscolare. PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali DIFENSORI: 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic, 44 Tavcar CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 25 Sidibe ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 9 Dionisi, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes Indisponibili: Adjapong, Bellusci, Forte, ...

