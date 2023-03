‘Songs of Surrender’, il cd dove gli U2 reinterpretano alcune delle canzoni più celebrate della loro carriera (Di mercoledì 1 marzo 2023) DUBLINO – Gli U2 stanno per tornare con un disco particolare come ‘Songs of Surrender’, dove reinterpretano alcune delle canzoni più celebrate della loro carriera ultra-quarantennale: una collezione di 40 canzoni fondamentali dal catalogo degli U2 riregistrate e reimmaginate per il 2023 in sessioni in studio lungo gli ultimi due anni, che vede la band irlandese rivisitare alcune delle canzoni più famose dei loro oltre 40 anni di carriera e che verrà pubblicato venerdì 17 marzo. La band ha da poco pubblicato “ONE” dal nuovo album. Una speciale premiere mondiale di questo singolo si è sentita durante la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 marzo 2023) DUBLINO – Gli U2 stanno per tornare con un disco particolare comeofpiùultra-quarantennale: una collezione di 40fondamentali dal catalogo degli U2 riregistrate e reimmaginate per il 2023 in sessioni in studio lungo gli ultimi due anni, che vede la band irlandese rivisitarepiù famose deioltre 40 anni die che verrà pubblicato venerdì 17 marzo. La band ha da poco pubblicato “ONE” dal nuovo album. Una speciale premiere mondiale di questo singolo si è sentita durante la ...

