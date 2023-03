Somma Vesuviana | trovato il corpo della 26enne Diana Biondi | era scomparsa da due giorni

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Era sparita senza lasciare tracce dopo essere andata all’università. Ora ladi, studentessa di 26 anni, sembra averun epilogo tragico. Nel pomeriggio di oggi è stato infattiunin un dirupo a Santa Maria a Castello, nei pressi di, la cittadina da cui proveniva. Non è ancora arrivato il riconoscimento ufficiale, ma gli inquirenti avrebbero pochi dubbi sull’identità. Le ricercheragazza proseguivano da due, dopo essere stata vista l’ultima volta lasciare la facoltà di Lettere moderneFederico II di Napoli, dove aveva frequentato alcune lezioni lunedì scorso. La ragazza non aveva più fatto ritorno alla ...

Il cadavere di una donna è stato recuperato dai carabinieri, verso le 18, a Somma Vesuviana, in località Santa Maria a castello. Secondo un primo accertamento si tratterebbe di Diana Biondi, la ventiseienne scomparsa il 27 febbraio che, come fanno sapere gli investigatori, si sarebbe lanciata nel vuoto per perdere la vita sul colpo.

