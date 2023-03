Somma Vesuviana, scomparsa universitaria 27enne da due giorni: l'appello del padre (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono in corso le ricerche di Diana Biondi, ragazza di 27 anni di Somma Vesuviana scomparsa da due giorni. Il padre ha presentato una denuncia di sparizione della figlia ai carabinieri la sera del 27... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono in corso le ricerche di Diana Biondi, ragazza di 27 anni dida due. Ilha presentato una denuncia di sparizione della figlia ai carabinieri la sera del 27...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Si chiamava Giovanni Gaito, aveva 40 anni ed era originario di Somma Vesuviana È il camionista eroe che ha bloccato… - leggoit : #diana biondi scomparsa da 3 giorni a Somma Vesuviana: era uscita da casa per andare all’Università di Napoli - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Somma Vesuviana, studentessa #scomparsa tre giorni fa, ore di ansia per la famiglia. Diana Biondi era andata in facoltà… - TgrRaiCampania : Somma Vesuviana, studentessa #scomparsa tre giorni fa, ore di ansia per la famiglia. Diana Biondi era andata in fac… - cronachecampane : Somma Vesuviana, ragazza di 27 anni scomparsa da due giorni -