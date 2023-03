Solidarietà, il 9 a Roma ‘For Smiles’: charity event per curare bambini con malformazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici di Operation Smile per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi. È questo l’obiettivo di “For Smiles”, charity event promosso dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS. L’evento si terrà giovedì 9 marzo 2023 a Palazzo Colonna, uno dei luoghi più iconici della Capitale. Una serata all’insegna della Solidarietà, per celebrare i 40 anni di Operation Smile nel mondo e sostenere l’impegno dell’Organizzazione per i prossimi 10 anni: garantire l’accesso a cure mediche, gratuite e sicure, ad 1 milione di pazienti con malformazioni del volto nei paesi a basso e medio reddito. “Da oltre quarant’anni Operation Smile porta cure chirurgiche e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici di Operation Smile per assistere enati condel volto come le labiopalatoschisi. È questo l’obiettivo di “For Smiles”,promosso dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS. L’o si terrà giovedì 9 marzo 2023 a Palazzo Colonna, uno dei luoghi più iconici della Capitale. Una serata all’insegna della, per celebrare i 40 anni di Operation Smile nel mondo e sostenere l’impegno dell’Organizzazione per i prossimi 10 anni: garantire l’accesso a cure mediche, gratuite e sicure, ad 1 milione di pazienti condel volto nei paesi a basso e medio reddito. “Da oltre quarant’anni Operation Smile porta cure chirurgiche e ...

