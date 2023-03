Soleil Sorge ha detto addio al fidanzato Carlo? L’indiscrezione

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Alcuni concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico. Nonostante sia passato quasi un anno dalla fine del loro percorso, i fan stanno continuando a dimostrargli tantissimo affetto. In particolare, c’è una ex vippona che, nelle ultime settimane, ha fatto parlare di sé per via della sua storia sentimentale. Si tratta di, che ha fatto sognare tutti per via del rapporto instaurato con Alex Belli. Stando ad un’indiscrezione del settimanale Chi, sembra che, di recente, la modella abbia deciso di diree di interrompere la relazione. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 6,è tornata single? Dopo la fine ...

La celebre conduttrice ha affermato di sperare che il suo posto venga assegnato a giovani promettenti e talentuose comee Giulia Salemi , e a seguire ha confessato cosa farà una volta ...Spero che alcune ragazze uscite dal GF, comee Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione'. Non una risposta ...Spero che alcune delle ragazze uscite dal "GF", come Giulia Salemi e, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione". La ...

GF Vip, Sonia Bruganelli annuncia il suo addio: Giulia Salemi o Sorge possibili sostitute Blasting News Italia

A confermare i rumor che si rincorrevano da tempo ci ha pensato il settimanale Chi. Un'ex concorrente del Gf Vip 6 è di nuovo single.“Credo sia il turno dei giovani, per loro è un’occasione per mettersi in gioco”, così Sonia Bruganelli ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello Vip e dell’eventualità che il suo ruolo da ...