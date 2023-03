Snowboardcross, Omar Visintin: “Ho aspettato molto per questa medaglia mondiale, sono già carico per il team event” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Omar Visintin conquista una preziosa medaglia di bronzo nella competizione maschile iridata di Snowboardcross sulle nevi georgiane di Bakuriani, centrando così il primo piazzamento sul podio della carriera a livello individuale nei Campionati Mondiali (oltre ad un argento nella prova a coppie miste). Il nostro portacolori si è piazzato in terza posizione nella finalissima alle spalle dell’austriaco Jakob Dusek (oro) e del tedesco Martin Noerl (argento). “Ho aspettato molto per questa medaglia mondiale, è il settimo mondiale che faccio e questa è la prima medaglia individuale che riesco a vincere. La gara è stata difficile, ci sono stati molti contatti, è stata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023)conquista una preziosadi bronzo nella competizione maschile iridata disulle nevi georgiane di Bakuriani, centrando così il primo piazzamento sul podio della carriera a livello individuale nei Campionati Mondiali (oltre ad un argento nella prova a coppie miste). Il nostro portacolori si è piazzato in terza posizione nella finalissima alle spalle dell’austriaco Jakob Dusek (oro) e del tedesco Martin Noerl (argento). “Hoper, è il settimoche faccio eè la primaindividuale che riesco a vincere. La gara è stata difficile, cistati molti contatti, è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddis… - OA_Sport : Snowboardcross, Omar Visintin: “Ho aspettato molto per questa medaglia mondiale, sono già carico per il team event”… - ValeRossignoli : RT @ItaliaTeam_it: Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddisfazio… - LadySbatSnow : RT @ItaliaTeam_it: Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddisfazio… - StefaniaT1 : RT @ItaliaTeam_it: Omar sei grande! ?? Visintin è bronzo ai Mondiali di snowboardcross in Georgia. A 33 anni si è regalato la soddisfazio… -

Snowboardcross, cambia il calendario dei Mondiali Bakuriani 2023: gare anticipate di due giorni Il programma dei Campionati Mondiali 2023 di snowboardcross a Bakuriani (Georgia) cambia completamente a causa delle avverse condizioni ... L'Italia sarà rappresentata da Omar Visintin, Michele Godino, ... Snowboard: niente Mondiali per Michela Moioli Il suo posto nelle gare di snowboardcross in programma il 2 (le qualificazioni) e il 3 marzo verrà ... mentre Filippo Ferrari, Michele Godino, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin parteciperanno all'SBX ... Snowboard, niente Mondiali per Michela Moioli - Il Il suo posto nelle gare di snowboardcross in programma il 2 (le qualificazioni) e il 3 marzo verrà ... mentre Filippo Ferrari, Michele Godino, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin parteciperanno all'SBX ... Il programma dei Campionati Mondiali 2023 dia Bakuriani (Georgia) cambia completamente a causa delle avverse condizioni ... L'Italia sarà rappresentata daVisintin, Michele Godino, ...Il suo posto nelle gare diin programma il 2 (le qualificazioni) e il 3 marzo verrà ... mentre Filippo Ferrari, Michele Godino, Lorenzo Sommariva eVisintin parteciperanno all'SBX ...Il suo posto nelle gare diin programma il 2 (le qualificazioni) e il 3 marzo verrà ... mentre Filippo Ferrari, Michele Godino, Lorenzo Sommariva eVisintin parteciperanno all'SBX ... Snowboardcross, Omar Visintin: "Ho aspettato molto per questa ... OA Sport