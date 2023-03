Snowboardcross, Mondiali 2023: Omar Visintin ancora a medaglia, splendido bronzo! Vince Jakob Dusek (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da Pechino a Bakuriani, due medaglie eccezionali: dopo il primo alloro olimpico arriva anche il primo mondiale a livello individuale, nel giro di un anno. Omar Visintin è terzo nella prova iridata al maschile dello Snowboardcross in terra georgiana. Un palmares di lusso per l’azzurro che vanta anche una sfera di cristallo, questa è la seconda medaglia mondiale (ne aveva una nella gara a coppie). Una Big Final non del tutto strepitosa per l’azzurro che era stato ottimo nei turni precedenti: l’altoatesino è rimasto in quarta piazza ed ha sfruttato, per piombare sul podio, la caduta di Alessandro Haemmerle (fino a quel momento in testa). A conquistare il titolo iridato al photofinish è l’austriaco Jakob Dusek, un nome a sorpresa, autore di agguantare un solo successo in carriera in Coppa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da Pechino a Bakuriani, due medaglie eccezionali: dopo il primo alloro olimpico arriva anche il primo mondiale a livello individuale, nel giro di un anno.è terzo nella prova iridata al maschile delloin terra georgiana. Un palmares di lusso per l’azzurro che vanta anche una sfera di cristallo, questa è la secondamondiale (ne aveva una nella gara a coppie). Una Big Final non del tutto strepitosa per l’azzurro che era stato ottimo nei turni precedenti: l’altoatesino è rimasto in quarta piazza ed ha sfruttato, per piombare sul podio, la caduta di Alessandro Haemmerle (fino a quel momento in testa). A conquistare il titolo iridato al photofinish è l’austriaco, un nome a sorpresa, autore di agguantare un solo successo in carriera in Coppa ...

