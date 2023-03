Snowboardcross | Mondiali 2023 | Eva Adamczyková è dominante a Bakuriani! Italiane fuori ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) A quattro anni di distanza arriva il secondo titolo iridato nelloper Eva: quattro anni fa, negli Stati Uniti, aveva ancora il cognome da nubile, Samkova, oggi è riuscita a ripetersi in quel di Bakuriani (Georgia), festeggiando dopo il grave infortunio che l’ha condizionata nel 2022. Sulle nevi georgiane un vero e proprio dominio per la classe 1993 che sin dalle batterie è apparsa nettamente superiore rispetto alle rivali: anche nella Big Final una fuga da metà gara con la quale si è assicurata il successo. Alle spalle della ceca la giovanissima australiana Josie Baff, venutaprepotentemente in questa stagione, al primo alloro iridato, mentre terza è la veterana Lindsey Jacobellis, all’ennesima medaglia mondiale di una carriera irripetibile. Edizione difficile in casa Italia, partita con il piede ...