Snowboardcross, Mondiali 2023: anticipata a domani la gara a coppie miste. Svelate le scelte dell'Italia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nuovo cambio di programma ai Campionati Mondiali di Snowboardcross 2023, in corso di svolgimento in questi giorni a Bakuriani (in Georgia). Dopo aver anticipato di 48 ore le gare individuali, che si sono disputate quest'oggi, il comitato organizzatore della rassegna iridata ha infatti deciso di ripianificare anche la prova a coppie miste inizialmente collocata il 4 marzo. Il team event misto mondiale si terrà infatti nella giornata di domani, giovedì 2 marzo, alla luce delle pessime condizioni meteo previste nel fine settimana in quel di Bakuriani. Appuntamento fissato dunque alle ore 7.30 del mattino italiano (alle ore 10.30 locali) per il via della terza e ultima competizione con in palio le medaglie iridate nello Snowboardcross. 16 formazioni al via, distribuite in ...

