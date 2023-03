Snowboard, Mondiali Bakuriani qualificazioni Halfpipe: guida Totsuka, davanti a Hirano e Guseli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Yuto Totsuka guida la classifica delle qualificazioni Halpipe maschili dei Mondiali di Snowboard 2023 a Bakuriani. Il giapponese ha ottenuto il miglior punteggio, 93.25, davanti al connazionale Hirano e all’australiano Giuseli. Il primo citato ha concluso la qualificazione con 91.50 punti, mentre il secondo con 91.00. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Yutola classifica delleHalpipe maschili deidi2023 a. Il giapponese ha ottenuto il miglior punteggio, 93.25,al connazionalee all’australiano Giuseli. Il primo citato ha concluso la qualificazione con 91.50 punti, mentre il secondo con 91.00. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : UNA TAVOLA D’ORO! ???? Rivivi la prova dei due snowboarder, Aaron March e Nadya Ochner, che hanno riportato di nuovo… - sportface2016 : #Snowboard, Mondiali Bakuriani qualificazioni Halfpipe: guida Totsuka, davanti a Hirano e Guseli - sportface2016 : #SnowboardCross, Mondiali #Bakuriani2023: Omar #Visintin è medaglia di bronzo, vince Dusek - RSIsport : ?? Lo snowboard cross dei Mondiali di Bakuriani non ha regalato soddisfazioni alla Svizzera. La migliore, Lara Casan… - lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Omar Visintin nello snowboard cross ai Mondiali di snowboard in corso di svolgimento in Geor… -