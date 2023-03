Snowboard Cross, Mondiali Bakuriani 2023: Visintin è medaglia di bronzo, vince Dusek (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriva un’altra bella medaglia dai Mondiali di Bakuriani, questa volta dallo Snowboard Cross e per merito di Omar Visintin. Il 33enne altoatesino, già plurimedagliato olimpico a Pechino poco più di dodici mesi fa, ha chiuso al terzo posto la Big Final, prendendosi così un’importante medaglia di bronzo. A salire sul gradino più alto del podio è stato l’austriaco Jakob Dusek, il quale è riuscito a mettersi alle spalle il tedesco Martin Noerl e il nostro atleta. Chi resta sorprendentemente fuori dai primi tre posti è invece l’austriaco Alessandro Haemmerle, caduto durante l’atto conclusivo. La prova femminile ha visto invece il trionfo della ceca Eva Adamczykova, davanti all’australiana Josie Baff e alla statunitense ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriva un’altra belladaidi, questa volta dalloe per merito di Omar. Il 33enne altoatesino, già plurito olimpico a Pechino poco più di dodici mesi fa, ha chiuso al terzo posto la Big Final, prendendosi così un’importantedi. A salire sul gradino più alto del podio è stato l’austriaco Jakob, il quale è riuscito a mettersi alle spalle il tedesco Martin Noerl e il nostro atleta. Chi resta sorprendentemente fuori dai primi tre posti è invece l’austriaco Alessandro Haemmerle, caduto durante l’atto conclusivo. La prova femminile ha visto invece il trionfo della ceca Eva Adamczykova, davanti all’australiana Josie Baff e alla statunitense ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 10 febbraio 2022: bronzo Olimpico 1 marzo 2023: bronzo Mondiale Un anno niente male per Omar Visintin! ????????… - RSIsport : ?? Lo snowboard cross dei Mondiali di Bakuriani non ha regalato soddisfazioni alla Svizzera. La migliore, Lara Casan… - realpeppons : Ennesima medaglia azzurra in questa mini olimpiade iridata 2023. Omar #Visintin ?? nella gara individuale di snowbo… - lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Omar Visintin nello snowboard cross ai Mondiali di snowboard in corso di svolgimento in Geor… - realpeppons : Ed è bronzo per Omar #Visintin nello snowboard cross a #Bakuriani2023! Grande! -