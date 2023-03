Snaitech: «La Maura? Area non ceduta: accordo per tutelare attività ippiche» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Interviene anche Snaitech, proprietaria del terreno su cui sorge l’ippodromo La Maura, sul tema San Siro. “Alla luce delle recenti dichiarazioni riportate su vari organi di stampa in relazione all’Area su cui sorge l’Ippodromo Snai La Maura, Snaitech conferma di disporre della proprietà delle aree in oggetto”, si legge in una nota di Snaitech. “In L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Interviene anche, proprietaria del terreno su cui sorge l’ippodromo La, sul tema San Siro. “Alla luce delle recenti dichiarazioni riportate su vari organi di stampa in relazione all’su cui sorge l’Ippodromo Snai Laconferma di disporre della proprietà delle aree in oggetto”, si legge in una nota di. “In L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Snaitech: «La Maura? Firmato atto di compravendita ma non con una società sportiva e l’area non è stata ancora ceduta: n… - CalcioFinanza : Snaitech: «La Maura? Firmato atto di compravendita ma non con una società sportiva e l’area non è stata ancora cedu… - Rossonerosemper : RT @MichaelCuomo7: Comunicato #Snaitech sulla questione #StadioMilan a La Maura. - MrRuggeri0 : RT @MichaelCuomo7: Comunicato #Snaitech sulla questione #StadioMilan a La Maura. - TeofiloSteven : RT @MichaelCuomo7: Comunicato #Snaitech sulla questione #StadioMilan a La Maura. -