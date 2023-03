SMA Campania: Demolita la villa di Michele Zagaria (Di mercoledì 1 marzo 2023) Demolita la villa dove si nascondeva il Boss Zagaria, il contributo di SMA Campania: smaltiti i rifiuti in un impianto di differenziazione Demolita in pochi giorni la villa di Casapesenna che era stata il covo segreto del capo dei Casalesi, Michele Zagaria, Lo annunciano in una nota i vertici di Sma Campania. La Sma, società in house della Regione Campania, si è occupata del trattamento e trasporto, in velocità e in sicurezza, di 600 metri cubi di materiali inerti provenienti dall’abbattimento eseguito dai Vigili del Fuoco. Un lavoro che gli operai della società, hanno iniziato il 16 febbraio, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, dell’Assessore regionale Mario Morcone e del presidente della Regione ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)ladove si nascondeva il Boss, il contributo di SMA: smaltiti i rifiuti in un impianto di differenziazionein pochi giorni ladi Casapesenna che era stata il covo segreto del capo dei Casalesi,, Lo annunciano in una nota i vertici di Sma. La Sma, società in house della Regione, si è occupata del trattamento e trasporto, in velocità e in sicurezza, di 600 metri cubi di materiali inerti provenienti dall’abbattimento eseguito dai Vigili del Fuoco. Un lavoro che gli operai della società, hanno iniziato il 16 febbraio, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, dell’Assessore regionale Mario Morcone e del presidente della Regione ...

