Slitta voto in Ue su stop a motori più inqinanti nel 2035 (Di mercoledì 1 marzo 2023) La presidenza svedese del semestre Ue, a quanto si apprende, ha rinviato il dibattito e il voto previsto oggi alla riunione dei Rappresentanti Permanenti aggiunti (Coreper I) sullo stop alla vendita ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) La presidenza svedese del semestre Ue, a quanto si apprende, ha rinviato il dibattito e ilprevisto oggi alla riunione dei Rappresentanti Permanenti aggiunti (Coreper I) sulloalla vendita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Slitta voto in Ue su stop a motori più inqinanti nel 2035 - fisco24_info : Slitta voto in Ue su stop a motori più inqinanti nel 2035: Ieri il no di Roma e i dubbi di Berlino. Dibattito sarà… - iconanews : Slitta voto in Ue su stop a motori più inqinanti nel 2035 - BertaIsla : RT @AntonellaNapoli: Slitta ulteriormente l’annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali in #Nigeria. Su @Focusonafricait continuiam… - _sa7ara : RT @AntonellaNapoli: Slitta ulteriormente l’annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali in #Nigeria. Su @Focusonafricait continuiam… -