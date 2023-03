Skriniar e Dimarco sulla via del recupero, le indicazioni per Inter-Lecce – CdS (Di mercoledì 1 marzo 2023) Skriniar e Dimarco avevano saltato la trasferta di Bologna per problemi fisici. Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiorna sulle loro condizioni per Inter-Lecce dopo la ripresa degli allenamenti di ieri. IN DUBBIO – Ancora attesa per Federico Dimarco e Milan Skriniar. I due ieri si sono sì allenati, ma soltanto a parte, nel primo giorno di preparazione in vista di Inter-Lecce. Dovrebbero però essere recuperati domenica alle 18, per l’incontro della venticinquesima giornata di Serie A. Dimarco aveva accusato un affaticamento muscolare addominale, Skriniar lomboglutalgia. Se il primo non dovesse farcela dal 1? pronta la conferma di Robin Gosens, fra i pochi a salvarsi domenica a Bologna. Fonte: Corriere dello Sport ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023)avevano saltato la trasferta di Bologna per problemi fisici. Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiorna sulle loro condizioni perdopo la ripresa degli allenamenti di ieri. IN DUBBIO – Ancora attesa per Federicoe Milan. I due ieri si sono sì allenati, ma soltanto a parte, nel primo giorno di preparazione in vista di. Dovrebbero però essere recuperati domenica alle 18, per l’incontro della venticinquesima giornata di Serie A.aveva accusato un affaticamento muscolare addominale,lomboglutalgia. Se il primo non dovesse farcela dal 1? pronta la conferma di Robin Gosens, fra i pochi a salvarsi domenica a Bologna. Fonte: Corriere dello Sport ...

