Skriniar e Dimarco a parte, ma meglio di Correa! Per lui tempi più lunghi – Sky

Prosegue il lavoro dell'Inter ad Appiano Gentile in preparazione della sfida di domenica contro il Lecce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, se da una parte Milan Skriniar e Federico Dimarco continuano a lavorare a parte, dall'altra Joaquin Correa nonostante sia ormai da tempo ai box, non è ancora pronto per recuperare. I RECUPERI – Dopo la sconfitta con il Bologna, l'Inter prepara ad Appiano Gentile l'importante sfida di domenica contro il Lecce. Simone Inzaghi già nelle prossime ore potrebbe recuperare pedine fondamentali come Federico Dimarco e Milan Skriniar. Niente da fare ancora per Joaquin Correa, alle prese con qualche problema fisico di troppo, uno dei tanti in questa stagione. Anche oggi l'argentino ha svolto un lavoro personalizzato e spera di tornare a disposizione per ...

