Sinistra Italiana sulla terza candidatura di De Luca: “Rinnovamento e discontinuità” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Valutiamo come un fatto estremamente positivo le parole molto precise e nette di Sandro Ruotolo, coordinatore dell’ area Schlein in Campania, contro l’ipotesi di una terza candidatura da parte dell’attuale Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Riteniamo che occorra, come lo stesso Ruotolo afferma, costruire per la nostra regione una ipotesi di Rinnovamento e discontinuità che veda protagonista un campo progressista largo e rinnovato, che veda insieme al Pd, M5s, Sinistra, energie civiche e democratiche. Su queste basi è possibile senza dubbio iniziare un dialogo proficuo per dare alla Campania quel progetto di cambiamento di cui ha bisogno”. Il segretario regionale della Campania di Sinistra Italiana ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Valutiamo come un fatto estremamente positivo le parole molto precise e nette di Sandro Ruotolo, coordinatore dell’ area Schlein in Campania, contro l’ipotesi di unada parte dell’attuale Presidente della Regione Campania Vincenzo De. Riteniamo che occorra, come lo stesso Ruotolo afferma, costruire per la nostra regione una ipotesi diche veda protagonista un campo progressista largo e rinnovato, che veda insieme al Pd, M5s,, energie civiche e democratiche. Su queste basi è possibile senza dubbio iniziare un dialogo proficuo per dare alla Campania quel progetto di cambiamento di cui ha bisogno”. Il segretario regionale della Campania di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Borgonovo che sbrocca male contro Amodeo in quanto 'ex candidato di Sinistra italiana'. Siccome il medico muove del… - SusannaCeccardi : L’integralismo ideologico del solo elettrico è un suicidio europeo che metterà in ginocchio l’economia italiana, fa… - marcofurfaro : Una sorella e un fratello. Elly Schlein ed Emiliano Fossi. Nonché le due persone migliori per guidare la sinistra i… - Pepglorioso : @MarcoRizzoPC Questa una fabbrica non l'ha vista nemmeno da lontano e dovrebbe rappresentare la sinistra italiana,… - ILMARCHESE__ : RT @PaolaSimonin: @worldernest Glifata e Kalamata porti della Grecia sicuri e protetti da mare grosso ma il business, anzi la m4fia dell’im… -

Agorà, Luciana Castellina scarica il Pd: scivolati nel peggior populismo L'ex eurodeputata comunista attacca le primarie per il loro metodo non democratico di scegliere i leader e la linea politica del partito della sinistra italiana. 'Sono terrificata dal modo in cui la ... Chi è Schlein, "foglia di fico dei capicorrente". La deriva populista del Pd Non è una figura carismatica Elly Schlein, l'outsider catapultata a sorpresa alla guida del Pd, e nemmeno una proletaria delle periferie dimenticate: la sinistra italiana nella sua storia ha visto passare in epoche diverse grandi donne come Anna Kuliscioff - cresciuta in Svizzera come la Schlein - o Nilde Jotti, temprate dalla lotta politica al fianco ... Schlein, debutto al corteo antifascista con Conte. Il nuovo piano del Pd Una ghiotta occasione. Per porre subito l'accento sul tema dei temi, quello che risolleverà i destini della sinistra italiana e convincerà chi si è astenuto alle ultime elezioni a tornare ai seggi. E trasformerà in un fatto conclamato il 'segreto di Pulcinella'. Elly Schlein parteciperà sabato prossimo alla ... L'ex eurodeputata comunista attacca le primarie per il loro metodo non democratico di scegliere i leader e la linea politica del partito della. 'Sono terrificata dal modo in cui la ...Non è una figura carismatica Elly Schlein, l'outsider catapultata a sorpresa alla guida del Pd, e nemmeno una proletaria delle periferie dimenticate: lanella sua storia ha visto passare in epoche diverse grandi donne come Anna Kuliscioff - cresciuta in Svizzera come la Schlein - o Nilde Jotti, temprate dalla lotta politica al fianco ...Una ghiotta occasione. Per porre subito l'accento sul tema dei temi, quello che risolleverà i destini dellae convincerà chi si è astenuto alle ultime elezioni a tornare ai seggi. E trasformerà in un fatto conclamato il 'segreto di Pulcinella'. Elly Schlein parteciperà sabato prossimo alla ... Sinistra italiana ed Elly Schlein: intervista a Nicola Fratoianni (28.02.2023) Radio Radicale A che punto siamo con la settimana lavorativa corta in Italia i risultati di uno degli studi più grandi condotti finora sugli effetti della settimana corta sui lavoratori. Tra le altre cose i ricercatori hanno rilevato che lavorare meno giorni alla settimana non ... Cartabianca, Briatore contro Fratoianni: "Il solito comunista che insulta" La prima scaramuccia tra l'imprenditore e il segretario di Sinistra Italiana scoppia quando si discute sulla proroga delle concessioni ai balneari fino al 2024. "In Italia amiamo il capitalismo finché ... i risultati di uno degli studi più grandi condotti finora sugli effetti della settimana corta sui lavoratori. Tra le altre cose i ricercatori hanno rilevato che lavorare meno giorni alla settimana non ...La prima scaramuccia tra l'imprenditore e il segretario di Sinistra Italiana scoppia quando si discute sulla proroga delle concessioni ai balneari fino al 2024. "In Italia amiamo il capitalismo finché ...