Sindrome di Pandas | cos’è e come si cura | quali sono i sintomi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladi, o semplicemente, è un disturbo neurologico e psichiatrico, indotto da una reazione autoimmune, che colpisce i bambini e che presenta un’associazione con le infezioni da Streptococco beta-emolitico di gruppo A (abbreviato in GAS). Ladiè l’acronimo inglese di Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcus infections, che in italiano vuol dire: Malattia Pediatrica Autoimmune Neuropsichiatrica Associata a infezioni da Streptococco. Ladiè ancora una malattia poco conosciuta, le cui informazioni a riguardoancora in parte frutto di ipotesi e teorie. Ladiè un sottotipo di PANS, sigla ...