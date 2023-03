Simulavano incidenti |  coinvolti anche medici | avvocati e periti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) . Duro colpo ad un’associazione per delinquere dedita a truffe assicurative, furti e rapine, Carabinieri arrestano 3 persone. Nelle prime ore del mattino, Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di tre cittadini italiani – due destinatari di Ordinanza cautelare in carcere ed un terzo di provvedimento applicativo degli arresti domiciliari – gravemente indiziati di aver organizzato un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di autovetture, rapine e truffe assicurative. Attività investigativa dei Carabinieri L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Stazione di Napoli Marianella e coordinata dalla Procura di Napoli, è scaturita dall’approfondita analisi di alcune ...

Blitz dei carabinieri dopo alcune denunce per furti e ...... qui dichiaravano di essere stati coinvolti negliche nel frattempo altri complicisistemando i mezzi per strada. Oppure simulando di essere stati investiti mentre camminavano a ...

