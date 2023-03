Sideremia alta | sintomi | cause e rimedi

Leggi su milano-notizie

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Larappresenta un aumento della quantità di ferro presente nel sangue, misurando la concentrazione del ferro di “trasporto” legato alla transferrina. Questo test viene effettuato tramite un prelievo di sangue e consente di valutare le riserve di ferro nel nostro corpo. In un adulto sano, i livelli dinormali si aggirano intorno a 105 microgrammi per decilitro di sangue. È importante prestare attenzione alla, poiché può essere indicativa di condizioni come l’emocromatosi o altre patologie che possono causare un accumulo di ferro e danneggiare gli organi vitali come il fegato. In caso di, è necessario consultare il proprio medico per eseguire ulteriori esami e valutare eventuali trattamenti necessari. I valori ...