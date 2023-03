Sicurezza nazionale e cyber. I consigli dell’avv. Mele (Di mercoledì 1 marzo 2023) Avvicinare le attività del Comitato interministeriale per la Sicurezza della repubblica (Cisr) a quelle di un consiglio per la Sicurezza nazionale, dando così vita al Comitato interministeriale per la Sicurezza nazionale (Cisn) dotato di uno staff stabile. All’interno del Cisn, poi, creare un Tavolo tecnico per la Sicurezza nazionale – anche cyber, ma non soltanto – all’interno dell’organismo tecnico di supporto alle attività del Comitato, che sia da sintesi anche verso il mondo privato. Nel contesto del dibattito avviato da Formiche.net sul futuro dell’intelligence e della Sicurezza nazionale in Italia si inserisce perfettamente questa mia proposta, che ho lanciato in occasione dell’evento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Avvicinare le attività del Comitato interministeriale per ladella repubblica (Cisr) a quelle di uno per la, dando così vita al Comitato interministeriale per la(Cisn) dotato di uno staff stabile. All’interno del Cisn, poi, creare un Tavolo tecnico per la– anche, ma non soltanto – all’interno dell’organismo tecnico di supporto alle attività del Comitato, che sia da sintesi anche verso il mondo privato. Nel contesto del dibattito avviato da Formiche.net sul futuro dell’intelligence e dellain Italia si inserisce perfettamente questa mia proposta, che ho lanciato in occasione dell’evento ...

