Sicurezza in Africa. Di cosa hanno parlato a Roma Crosetto e Milley (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per la prima volta in otto un capo degli Stati maggiori congiunti statunitensi viaggia contemporaneamente in Europa e Africa, e la visita del generale Mark Milley inizia da Roma. Nella capitale italiana, la Difesa italiana ha ospitato l'African Chiefs of Defense Conference 2023, riunione internazionale dove il Pentagono e Palazzo Baracchini hanno fatto da interlocutori ai partner Africani condividendo sfide e opportunità del continente. In Africa, gli attori non statali cercano di "destabilizzare le nazioni e di minare lo stato di diritto", è questa la principale preoccupazione statunitense. Questione che tocca per esempio il ruolo di rivali strategici come la Russia, che è presente in vari Paesi Africani anche attraverso una penetrazione nel settore ...

