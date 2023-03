Sicurezza - Furgoni | i risultati degli Adas test Euro NCAP 2023

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nuova tornata per idell'sui veicoli commerciali, inaugurati nel 2021 e quest'anno resi ancora più severi. Anche stavolta, l'entepeo per lasi è concentrato sui sistemi dideidelle due taglie superiori, la media e la grande, per un totale di diciotto modelli. Va ricordato che, in funzione della generalizzata condivisione di piattaforme esistente nell'industria dei mezzi da trasporto merci leggeri, molti modelli si presentano con un aspetto identico condiviso da due, tre o anche quattro marchi. Ciò non toglie che le scelte di marketing dei vari brand possano portare a differenze nelle dotazioni di sistemi di, condiversi nei. Altre alle verifiche ...