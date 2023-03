(Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il 2022 è stato uno degli anni più caldi e siccitoso dal 1800. La mancanza dell'acqua è un problema che investe tutta la popolazione, avvertito soprattutto dalle aziende agricole, con evidenti perdite di prodotto e rischi per la sicurezza alimentare”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco, rispondendo al questione time alla Camera. “Occorre adottare soluzioni strategiche e definitive, pianificare in modo adeguato. Il governo ha convocato oggi la prima riunione della cabina di regia sulla crisi idrica, coinvolgendo diversi ministeri- La questione è emergenziale, ma anche strutturale negli ultimi 20 anni. E' urgente procedere alla razionalizzazione delle governance: oggi abbiamo un mare di enti che devono affrontare questo problema”, ha aggiunto. Il ministro ha poi ricordato che “non è possibile affrontare il tema della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Il governo si accorge in grave ritardo che c'è un allarme #siccità. I ministri Musumeci e Pichetto parlano di razio… - Italpress : Siccità, Lollobrigida “Programmare interventi strategici” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Siccità, Lollobrigida “Programmare interventi strategici” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Siccità, Lollobrigida “Programmare interventi strategici” -… - zazoomblog : Siccità Lollobrigida: “eccesso burocrazia ci sono 8 mld da spendere” - #Siccità #Lollobrigida: #“eccesso -

Questa è l'ennesima emergenza che colpisce il nostro pianeta e il problema dellariguarda ... un'attenzione forte e determinata, di cui ringrazio il ministroper le rassicurazioni, ......a Palazzo Chigi per affrontare il tema della. 'Vogliamo intervenire nell'immediato e recuperare le criticità per mancanza di azione in passato - ha detto in merito il ministro- ......in arrivo Commissario e Cabina Il governo lavora ad un provvedimento urgente sull'emergenza... Intanto il ministro:ci sono 8mld,fermi per burocrazia.