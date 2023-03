Siccità | Lollobrigida | “eccesso burocrazia | ci sono 8 mld da spendere”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Semplificare le norme perché c’è undiche impedisce dile ingenti risorse che ci, 8 miliardi di euro che nonstati spesi per la quasi impossibilità di intervenire”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Agricoltura Francesco, in merito all’emergenzaparlando delle risorse nel Pnrr e delle misure che il governo si accinge a prendere dopo aver partecipato alla cabina di regia presieduta dal Premier Giorgia Meloni. “E’ urgente procedere ad una razionalizzazione della governance, abbiamo un mare di enti con passaggi da una scrivania all’altra e dobbiamo risolvere i problemi” ha detto rispondendo a delle interrogazioni alla Camera sulle iniziative volte ad affrontare l’emergenza ...

Il governo si accorge in grave ritardo che c'è un allarme #siccità. I ministri Musumeci e Pichetto parlano di razionamento. Siccità, il governo lavora a un decreto per il supercommissario. Prevista anche una cabina di regia fra ministri. #questiontime #siccità ho chiesto al governo di farsi promotore di un coordinamento tra gli usi idrici agricoli. Governo lavora al decreto Siccità, Lollobrigida: "Emergenza da vent'anni, ora soluzioni strutturali"

Questa è l'ennesima emergenza che colpisce il nostro pianeta e il problema dellariguarda ... un'attenzione forte e determinata, di cui ringrazio il ministroper le rassicurazioni, ......a Palazzo Chigi per affrontare il tema della. 'Vogliamo intervenire nell'immediato e recuperare le criticità per mancanza di azione in passato - ha detto in merito il ministro- ......in arrivo Commissario e Cabina Il governo lavora ad un provvedimento urgente sull'emergenza... Intanto il ministro:ci sono 8mld,fermi per burocrazia.