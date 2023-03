Siccità, governo lavora al decreto per il supercommissario (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il governo preparerà un decreto legge sull'emergenza Siccità, che prevederà un commissario ad hoc, una cabina di regia fra i ministri interessati e semplificazioni delle procedure per gli interventi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilpreparerà unlegge sull'emergenza, che prevederà un commissario ad hoc, una cabina di regia fra i ministri interessati e semplificazioni delle procedure per gli interventi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Il governo si accorge in grave ritardo che c'è un allarme #siccità. I ministri Musumeci e Pichetto parlano di razio… - FerdinandoC : Strategia del governo sulla siccità: sperare che piova. In Cile sono in siccità da 13 anni, negli Usa potrebbero es… - mara_carfagna : Visto il nuovo allarme #siccità, sarebbe interessante sapere dal governo che fine ha fatto il Cis Acqua da noi avvi… - MediasetTgcom24 : Siccità, governo lavora a decreto per supercommissario #siccità #emergenzaidrica #governo #decreto… - Agenzia_Ansa : Il governo preparerà un decreto legge sull'emergenza siccità, che prevede un commissario ad hoc e una cabina di reg… -

Siccità, governo lavora al decreto per il supercommissario Il governo preparerà un decreto legge sull'emergenza siccità, che prevederà un commissario ad hoc, una cabina di regia fra i ministri interessati e semplificazioni delle procedure per gli interventi ... Il governo nominerà un commissario per la siccità Si è tenuta a Palazzo Chigi la prima Cabina di regia contro l'emergenza idrica. Il vertice interministeriale, presieduto dalla premier Meloni, ha deciso che sarà adottato un provvedimento d'urgenza ... **Siccità: Rota (Anbi Lombardia), 'riserve in deficit del 55%, va favorito invaso laghi'** ... affinché si possa ottenere un ulteriore efficientamento dei sistemi d'irrigazione e più in generale, del governo delle risorse idriche'. Ilpreparerà un decreto legge sull'emergenza, che prevederà un commissario ad hoc, una cabina di regia fra i ministri interessati e semplificazioni delle procedure per gli interventi ...Si è tenuta a Palazzo Chigi la prima Cabina di regia contro l'emergenza idrica. Il vertice interministeriale, presieduto dalla premier Meloni, ha deciso che sarà adottato un provvedimento d'urgenza ...... affinché si possa ottenere un ulteriore efficientamento dei sistemi d'irrigazione e più in generale, deldelle risorse idriche'. Siccità, governo lavora al decreto per il supercommissario Agenzia ANSA