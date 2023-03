Siccità, governo lavora a provvedimento urgente e commissario ad hoc (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Una cabina di regia a Palazzo Chigi, una campagna di sensibilizzazione, un commissario ad hoc e un provvedimento urgente per fronteggiare l’emergenza Siccità. Questa, in estrema sintesi, la strategia definita oggi dal tavolo sulla crisi idrica, presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Vi hanno preso parte i ministri Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, la viceministra Vannia Gava, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli. Nel corso della riunione si è deciso di istituire “a Palazzo Chigi una Cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Una cabina di regia a Palazzo Chigi, una campagna di sensibilizzazione, unad hoc e unper fronteggiare l’emergenza. Questa, in estrema sintesi, la strategia definita oggi dal tavolo sulla crisi idrica, presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Vi hanno preso parte i ministri Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, la viceministra Vannia Gava, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli. Nel corso della riunione si è deciso di istituire “a Palazzo Chigi una Cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro ...

mara_carfagna : Il governo si accorge in grave ritardo che c'è un allarme #siccità. I ministri Musumeci e Pichetto parlano di razio… - FerdinandoC : Strategia del governo sulla siccità: sperare che piova. In Cile sono in siccità da 13 anni, negli Usa potrebbero es… - mara_carfagna : Visto il nuovo allarme #siccità, sarebbe interessante sapere dal governo che fine ha fatto il Cis Acqua da noi avvi… - ClaudioBollenti : RT @ultimora_pol: Emergenza siccità, concluso il vertice a Palazzo Chigi: il governo intende preparare un decreto legge con l'individuazion… - GiorgioAntonel1 : RT @MaxLandra: Siccità, il governo lavora a decreto per il supercommissario LA DANZA DELLA PIOGGIA PER DECRETO..!! RDICOLI È DIR POCO..!…

