**Siccità: Carra (Coldiretti Lombardia), 'Regione sia regista e coordinatore'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - "Chiederemo alla Regione di fare da regia per ridurre, dove possibile, i minimi deflussi vitali e soprattutto di proporsi come coordinatore di tutti i bacini montani, in modo di poter rilasciare l'acqua quando è necessario per le irrigazioni. Queste sono le due cose più importanti da affrontare subito per poter ridare impulso alla stagione irrigua". A dirlo all'Adnkronos è Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia in vista del tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica organizzato dalla presidenza della Regione, convocato per il prossimo 3 marzo. Agire presto è fondamentale, spiega Carra e anche se il tavolo è stato posticipato, non c'è da perdere tempo: "Noi sapevamo che Fontana aveva espresso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - "Chiederemo alladi fare da regia per ridurre, dove possibile, i minimi deflussi vitali e soprattutto di proporsi comedi tutti i bacini montani, in modo di poter rilasciare l'acqua quando è necessario per le irrigazioni. Queste sono le due cose più importanti da affrontare subito per poter ridare impulso alla stagione irrigua". A dirlo all'Adnkronos è Paolo, vice presidente diin vista del tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica organizzato dalla presidenza della, convocato per il prossimo 3 marzo. Agire presto è fondamentale, spiegae anche se il tavolo è stato posticipato, non c'è da perdere tempo: "Noi sapevamo che Fontana aveva espresso il ...

