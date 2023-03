“Si sposano tra pochi giorni”. Nozze a sorpresa per la coppia di Canale 5: “Lei è pure incinta” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La notizia è di quelle pazzesche e sta facendo sobbalzare dalla sedia milioni di telespettatori di Uomini e Donne. Due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi stanno per convolare a Nozze, ma c’è anche di più: infatti, la cerimonia è prevista tra pochissimi giorni, quindi sono stati abili a tenere tutto in gran segreto. E ci sarebbe anche un’altra notizia bomba, legata alla presunta gravidanza di lei. Parliamo di Sara Shaimi, che sta per unirsi in matrimonio con una vecchia conoscenza del programma. Una vera e propria bomba colossale e anche inaspettata. Nessuno aveva immaginato che Sara Shaimi potesse subito salire all’altare e quindi unirsi in matrimonio con lui. La giovane si era lasciata con colui che diventerà suo marito e lo avevano fatto anche in un modo non propriamente amichevole, dato che lei si era arrabbiata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) La notizia è di quelle pazzesche e sta facendo sobbalzare dalla sedia milioni di telespettatori di Uomini e Donne. Due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi stanno per convolare a, ma c’è anche di più: infatti, la cerimonia è prevista trassimi, quindi sono stati abili a tenere tutto in gran segreto. E ci sarebbe anche un’altra notizia bomba, legata alla presunta gravidanza di lei. Parliamo di Sara Shaimi, che sta per unirsi in matrimonio con una vecchia conoscenza del programma. Una vera e propria bomba colossale e anche inaspettata. Nessuno aveva immaginato che Sara Shaimi potesse subito salire all’altare e quindi unirsi in matrimonio con lui. La giovane si era lasciata con colui che diventerà suo marito e lo avevano fatto anche in un modo non propriamente amichevole, dato che lei si era arrabbiata ...

