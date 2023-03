Si riparla degli ingressi dei migranti. In Italia ci sono 6 milioni di stranieri (Di mercoledì 1 marzo 2023) - Il governo lavora a nuove norme per l'immigrazione legale. Raddoppiano i permessi di soggiorno, aumentano gli sbarchi e calano le presenze di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 1 marzo 2023) - Il governo lavora a nuove norme per l'immigrazione legale. Raddoppiano i permessi di soggiorno, aumentano gli sbarchi e calano le presenze di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __Dissacrante__ : RT @ilpost: Si riparla dell’origine in laboratorio del coronavirus: una nuova analisi del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti l'ha… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Si riparla dell’origine in laboratorio del coronavirus: una nuova analisi del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti l'ha… - Beppino_Graxi : RT @ilpost: Si riparla dell’origine in laboratorio del coronavirus: una nuova analisi del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti l'ha… - Er_Libanese7 : @paonepie no fra non ti conviene proprio ahaha se ne riparla a campionato inoltrato l’anno prossimo per tornare a u… - simopimo : RT @ilpost: Si riparla dell’origine in laboratorio del coronavirus: una nuova analisi del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti l'ha… -