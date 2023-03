Si fingevano pastori per avere contributi | truffa da oltre 4 milioni di euro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Hanno causato un danno all’erario diditra il 2009 e il 2013 per illecita percezione dipei, erogati dalla Regione Lombardia nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani. Sono 88 aziende agricole che, stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, avevano presentato domande di aiuto con dati falsi. Le aziende agricole, per ottenere i, avevano indicato nelle domande una serie di pascolatori “per conto terzi”:che impiegano il proprio bestiame su terreni montani non di loro proprietà per conto di altre aziende agricole. Nelle indagini i militari della Guardia di Finanza avevano sentito i pascolatori i quali avevano raccontato di non ...