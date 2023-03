Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Shpendi, il top bomber U20 d’Italia: 'Studio Hojlund, sogno la A. E se si sblocca il mio gemello Cristian...'… - sportli26181512 : Shpendi, il top bomber U20 d’Italia: 'Studio Hojlund, sogno la A. E se si sblocca il mio gemello Cristian...': Shpe… - Gazzetta_it : Shpendi, il top bomber U20 d’Italia: 'Studio Hojlund, sogno la A. E se si sblocca il mio gemello Cristian...'… -

Bisogna scendere fino al girone B di Serie C per trovare il miglior marcatore Under 20 nei campionati professionistici italiani. Si chiama Stiven, ha 19 anni e sta facendo le fortune del Cesena, dove gioca insieme all'inseparabile gemello Cristian. Nato ad Ancona, rappresenta la nazionale albanese ed è cresciuto nel settore giovanile ...E' parso abbastanza evidente che l'ex Padova non fosse alquando è entrato in campo, ma senza ... Dopo un mese condito da 8 reti in due, per la prima volta Stivene Simone Corazza non sono ......giocatori più in forma (i gemelli) fregandosene della carta d'identità, poi ha puntato su King Udoh, determinante nelle prime settimane della stagione, quando Corazza non era ancora al. ...

Shpendi, il top bomber U20 d’Italia: "Studio Hojlund, sogno la A. E se si sblocca il mio gemello Cristian..." La Gazzetta dello Sport

L'attaccante ha 19 anni e ha segnato nove gol in Serie C. Gioca insieme a suo fratello Cristian, anche lui punta: "I professori sgridavamo lui al mio posto" ...Shpendi (18’ st Ferrante). All ... Diana invece ha sei diffidati e deve rinunciare ad alcuni top come Cigarini, Montalto, Ciani e Luciani. Il Cesena aggredisce subito, spinto dal ruggito del Manuzzi e ...