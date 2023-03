Sfondano il portone e rubano vestiti | furto in ditta a Romano di Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023)di. Ladri in azione nella notte tra lunedì e martedì (2 marzo) adi. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’azienda Simmy, in via della Gasparina. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero scardinato il cancello carrale entrando all’interno dellacon un furgone, con il quale hanno sfondato unsul retro. Il custode ha segnalato la loro presenza all’interno dell’azienda alla sicurezza, la quale ha immediatamente inviato una guardia giurata, ma i malviventi sono riusciti a fuggire con la refurtiva. Dai primi controlli è emerso che il bottino è consistito in materiale tessile e capi d’abbigliamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le pattuglie di Sorveglianza Italiana.