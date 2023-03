Settimana corta, Landini è come i fascisti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Maurizio Landini, il compagno Landini, il cigiellista Landini, l’aspirante presidente della Camera piddino Landini, è come un fascista: la sua riproposta della Settimana cortissima, di 4 giorni, si pone nel solco del più spietato, brutale, irragionevole sfruttamento capitalistico ad esclusivo beneficio del padronato fascista: è noto, infatti, che qualsiasi attività del proletario finisce in plusvalore che rappresenta un lucro per chi esercita in modo spietato, senza amore, il diritto di proprietà: che, invece, andrebbe abolito. La battaglia del compagno Landini Se il compagno Mau avesse davvero voluto recuperare la gloriosa tradizione comunista, avrebbe semplicemente dovuto azzerare il “lavoro di merda”, come si diceva ai tempi degli Autonomi di Negri ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Maurizio, il compagno, il cigiellista, l’aspirante presidente della Camera piddino, èun fascista: la sua riproposta dellacortissima, di 4 giorni, si pone nel solco del più spietato, brutale, irragionevole sfruttamento capitalistico ad esclusivo beneficio del padronato fascista: è noto, infatti, che qualsiasi attività del proletario finisce in plusvalore che rappresenta un lucro per chi esercita in modo spietato, senza amore, il diritto di proprietà: che, invece, andrebbe abolito. La battaglia del compagnoSe il compagno Mau avesse davvero voluto recuperare la gloriosa tradizione comunista, avrebbe semplicemente dovuto azzerare il “lavoro di merda”,si diceva ai tempi degli Autonomi di Negri ...

