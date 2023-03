Serra, non solo Mourinho: quei due precedenti che fecero infuriare la Roma (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non soltanto le espressioni irriguardose rivolte a José Mourinho durante il secondo tempo di Cremonese - Roma. Nel passato di Marco Serra - quarto uomo nel match perso dai giallorossi allo Zini - ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non soltanto le espressioni irriguardose rivolte a Josédurante il secondo tempo di Cremonese -. Nel passato di Marco- quarto uomo nel match perso dai giallorossi allo Zini - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - tancredipalmeri : Onestamente, stavolta Mourinho ha ragione su tutta la linea. Non solo un arbitro non può permettersi di mancare co… - AliprandiJacopo : #Mourinho: Non sono pazzo e devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. #Serra non ha l’onestà di… - FGiallorossa : RT @Ema_Zotti: Non solo le frasi irrispettose rivolte a #Mourinho (che domani verrà ascoltato dalla Procura Federale): con #Serra ci sono a… - romaforever_it : Marelli attacca: 'Serra, postura da 0 in pagella. E poi non doveva tenere le mani in tasca'...… -