Serra | la rivelazione dell’AIA | «Non c’è la registrazione del dialogo con Mourinho»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Non esisterebbero gli audio del confronto train Roma-Cremonese: il dispostivo diè rimasto spento Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'AIA non avrebbe a disposizioni gli audio del confronto tra. Una fonte interna avrebbe così rivelato all'agenzia di stampa. «Non esiste l'audio del quarto uomo nelcondurante Cremonese-Roma di ieri. Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l'audio dell'arbitro e degli uomini alla VAR. Laavviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera questo non è avvenuto»