Serie B, il resoconto di Perugia-Como (0-0) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Allo stadio Renato Curi prende vita uno scontro diretto per la salvezza tra Perugia e Como, valido per la 27a giornata di Serie B. Solamente due i punti che separano le due squadre, con i lombardi attualmente avanti grazie al roboante 5-1 interno sul Cosenza. Tre i risultati utili di fila per i lariani. Gli umbri, invece, vivono un continuo saliscendi. In seguito al trionfale derby vinto per 3-0 sulla Ternana, è arrivata una dolorosa sconfitta a Pisa, maturata nonostante la superiorità numerica. All’andata 1-0 per il Como, grazie alla rete siiglata da Arrigoni. Perugia-Como (0-0), la cronaca Castori deve fare la conta: out per infortunio Dell’Orco, Angella, Ekong e Di Serio, oltre agli squalificati Paz, Casasola e Kouan. Il modulo è il consueto 3-4-1-2, con Iannoni adattato a terzino ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Allo stadio Renato Curi prende vita uno scontro diretto per la salvezza tra, valido per la 27a giornata diB. Solamente due i punti che separano le due squadre, con i lombardi attualmente avanti grazie al roboante 5-1 interno sul Cosenza. Tre i risultati utili di fila per i lariani. Gli umbri, invece, vivono un continuo saliscendi. In seguito al trionfale derby vinto per 3-0 sulla Ternana, è arrivata una dolorosa sconfitta a Pisa, maturata nonostante la superiorità numerica. All’andata 1-0 per il, grazie alla rete siiglata da Arrigoni.(0-0), la cronaca Castori deve fare la conta: out per infortunio Dell’Orco, Angella, Ekong e Di Serio, oltre agli squalificati Paz, Casasola e Kouan. Il modulo è il consueto 3-4-1-2, con Iannoni adattato a terzino ...

