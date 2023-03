Serie B, il Frosinone vince ancora, pari tra Cagliari e Genoa ormai braccato da Bari e Sudtirol (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sette match in campo questa sera per il 27° turno della Serie B 2022-2023. Tanto freddo e pioggia nei campi della Serie cadetta, con emozioni e gol davvero con il contagocce (appena 6). Andiamo a scoprire nel dettaglio cos’è successo in Serie B, ricordando che nella serata di ieri si erano già giocati tre anticipi (Cosenza-Reggina 2-1, Palermo-Ternana 0-0 e Parma-Pisa 0-1). Torna al successo la capolista Frosinone che passa sul campo della SPAL con il punteggio di 2-0 grazie alla reti di Lucioni al 24? e Caso al 61?. I gialloblù a questo punto volano a quota 58 punti e ormai vedono la Serie A, allungando a +11 sul Genoa che si ferma sullo 0-0 in casa del Cagliari. La squadra di mister Ranieri prova a fare valere il fattore campo, ma il match si chiude ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sette match in campo questa sera per il 27° turno dellaB 2022-2023. Tanto freddo e pioggia nei campi dellacadetta, con emozioni e gol davvero con il contagocce (appena 6). Andiamo a scoprire nel dettaglio cos’è successo inB, ricordando che nella serata di ieri si erano già giocati tre anticipi (Cosenza-Reggina 2-1, Palermo-Ternana 0-0 e Parma-Pisa 0-1). Torna al successo la capolistache passa sul campo della SPAL con il punteggio di 2-0 grazie alla reti di Lucioni al 24? e Caso al 61?. I gialloblù a questo punto volano a quota 58 punti evedono laA, allungando a +11 sulche si ferma sullo 0-0 in casa del. La squadra di mister Ranieri prova a fare valere il fattore campo, ma il match si chiude ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Il #Frosinone è la terza squadra della storia con oltre 10 punti di vantaggio sulla seconda dopo 27 giornate di Ser… - sportli26181512 : Serie B, Frosinone: 2-0 alla Spal e allungo in vetta. Benevento ko in casa. Vince il Bari: I sanniti cadono al Vigo… - MRB_it : ? | Genoa bloccato a Cagliari, la capolista Frosinone vince in casa della Spal ?? | Risultati e classifica dopo la 2… - CalcioPillole : Il turno infrasettimanale di #SerieB sorride ad un #Frosinone sempre più in fuga verso la promozione. Per il second… - lospallino : La capolista fa la capolista e condanna la SPAL all'ultimo posto in classifica. Il Frosinone vola verso la serie A… -