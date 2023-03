Serie B 2022/2023, vittoria col minimo sforzo per il Bari: Bellomo decide contro il Venezia, è 1-0 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Bari vince il suo posticipo contro il Venezia per 1-0 nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Primo tempo che vede i padroni di casa in controllo della gara, ma senza mai riuscire a sbloccare il match. Nel secondo tempo la sblocca il Venezia con Pohjanpalo, ma il Var annulla subito dopo. Si svegliano i padroni di casa, che trovano quindi il gol del vantaggio e anche della vittoria: 1-0, decide Nicola Bellomo. Bari ora terzo, a -1 dal Genoa. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilvince il suo posticipoilper 1-0 nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Primo tempo che vede i padroni di casa inllo della gara, ma senza mai riuscire a sbloccare il match. Nel secondo tempo la sblocca ilcon Pohjanpalo, ma il Var annulla subito dopo. Si svegliano i padroni di casa, che trovano quindi il gol del vantaggio e anche della: 1-0,Nicolaora terzo, a -1 dal Genoa. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #CremoneseRoma Allenatori che hanno sconfitto Mourinho in 3 competizioni diverse: Carlo Ancelotti Manuel Pellegrin… - Palermofficial : Congratulazioni a mister Silvio Baldini, vincitore oggi a Coverciano della Panchina d'Oro per la Serie C 2021-2022 - sportface2016 : Pagelle #Bari-#Venezia 1-0: voti e tabellino #SerieB 2022/23 - Alyson30013630 : RT @italianarmyfam_: ??Presto verrà rilasciata una docu-serie sulla creazione delle canzoni per la Coppa del Mondo 2022 ?? Nel trailer appar… - sportface2016 : #SerieB 2022/2023, vittoria col minimo sforzo per il #Bari: #Bellomo decide contro il #Venezia, è 1-0 -