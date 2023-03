Serie B 2022/2023: il Sudtirol sbanca Benevento, torna a far punti il Brescia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Diventano otto i risultati utili consecutivi per il Sudtirol, che supera per 2-0 il Benevento nella ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023, e sale al quarto posto scavalcando la Reggina. Decisive le reti di Belardinelli al 12? e Cisse al 59?. Terminano in parità le sfide salvezza tra Como e Perugia, con entrambe le squadre che restano appena sopra la zona playout, e tra Cittadella e Brescia, con le rondinelle che tornano a far punti dopo sette sconfitte consecutive. Prolungato invece il digiuno da gol, con la rete per i lombardi che manca dal 22 gennaio contro il Frosinone. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Diventano otto i risultati utili consecutivi per il, che supera per 2-0 ilnella ventisettesima giornata di, e sale al quarto posto scavalcando la Reggina. Decisive le reti di Belardinelli al 12? e Cisse al 59?. Terminano in parità le sfide salvezza tra Como e Perugia, con entrambe le squadre che restano appena sopra la zona playout, e tra Cittadella e, con le rondinelle cheno a fardopo sette sconfitte consecutive. Prolungato invece il digiuno da gol, con la rete per i lombardi che manca dal 22 gennaio contro il Frosinone. SportFace.

