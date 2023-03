Serie B 2022/2023, il Frosinone vince ancora: 2-0 alla Spal ultima (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo un punto in due partite, il Frosinone torna a vincere e blinda la vetta a 58 punti, undici in più del Genoa. E a farne le spese è una Spal sempre più in crisi. Al ‘Mazza’ finisce 2-0 per gli ospiti grazie alle reti di Lucioni (24?) e Caso (61?). L’1-0 porta la firma del difensore ex Lecce che sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Baez, anticipa Tripaldelli di testa e porta in vantaggio i suoi. Nella stessa occasione, il centrale si rimedia anche un vistoso taglio sul viso che lo costringe a terminare la gara con una fasciatura. Al 33? la Spal pareggia con una splendida rovesciata di Prati dopo un cross da palla da fermo, ma il var segnala il fuorigioco. Ad inizio ripresa Turati si supera sul diagonale di La Mantia, imbeccato da Maistro. E al 61? c’è il raddoppio. Ed è una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo un punto in due partite, iltorna are e blinda la vetta a 58 punti, undici in più del Genoa. E a farne le spese è unasempre più in crisi. Al ‘Mazza’ finisce 2-0 per gli ospiti grazie alle reti di Lucioni (24?) e Caso (61?). L’1-0 porta la firma del difensore ex Lecce che sugli sviluppi di un cross dsinistra di Baez, anticipa Tripaldelli di testa e porta in vantaggio i suoi. Nella stessa occasione, il centrale si rimedia anche un vistoso taglio sul viso che lo costringe a terminare la gara con una fasciatura. Al 33? lapareggia con una splendida rovesciata di Prati dopo un cross da pda fermo, ma il var segnala il fuorigioco. Ad inizio ripresa Turati si supera sul diagonale di La Mantia, imbeccato da Maistro. E al 61? c’è il raddoppio. Ed è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #CremoneseRoma Allenatori che hanno sconfitto Mourinho in 3 competizioni diverse: Carlo Ancelotti Manuel Pellegrin… - Palermofficial : Congratulazioni a mister Silvio Baldini, vincitore oggi a Coverciano della Panchina d'Oro per la Serie C 2021-2022 - crisomii : @19cecilia06 il primo che fa espellere sto coglione di mancini o che gli ficca una gomitata e gli apre la faccia gi… - sportface2016 : #Cagliari e #Genoa non si fanno male nell'infrasettimanale di #SerieB, scialbo 0-0 che serve a poco - sportface2016 : #SerieB, il #Frosinone vince ancora: 2-0 alla #Spal ultima -