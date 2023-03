Serie B 2022/2023: Cagliari e Genoa non si fanno male, scialbo 0-0 che serve a poco (Di mercoledì 1 marzo 2023) scialbo 0-0, giusto per quanto visto, tra Cagliari e Genoa nel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata di Serie B. All’Unipol Domus sono i sardi a fare la partita con più insistenza, ma le occasioni migliori, comunque nulla di esaltante, sono del Grifone con Puscas e Sabelli. Un punto, che replica lo 0-0 dell’andata, che non serve a nessuna delle due, visto che adesso i liguri, pur restando al secondo posto che regala la promozione diretta, conserva ora un solo punto di vantaggio sul Bari e tre sul Sudtirol, mentre i sardi sono al settimo posto ma devono ancora conquistarsi il piazzamento playoff e con questa Serie di pareggi non si andrà molto lontano. Nel primo tempo tanto equilibrio e spazi intasati per le due squadre, che faticano a proporsi in modo continuo dalle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023)0-0, giusto per quanto visto, tranel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata diB. All’Unipol Domus sono i sardi a fare la partita con più insistenza, ma le occasioni migliori, comunque nulla di esaltante, sono del Grifone con Puscas e Sabelli. Un punto, che replica lo 0-0 dell’andata, che nona nessuna delle due, visto che adesso i liguri, pur restando al secondo posto che regala la promozione diretta, conserva ora un solo punto di vantaggio sul Bari e tre sul Sudtirol, mentre i sardi sono al settimo posto ma devono ancora conquistarsi il piazzamento playoff e con questadi pareggi non si andrà molto lontano. Nel primo tempo tanto equilibrio e spazi intasati per le due squadre, che faticano a proporsi in modo continuo dalle ...

