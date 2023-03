Serie A | sarà Manganiello l’arbitro di Inter-Lecce

(Di mercoledì 1 marzo 2023) EccodiIn vista della venticinquesima giornata dellaA in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 5 marzo con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalGianluca. Il fischietto della sezione di Pineroloassistito da Scatragli e Garzelli; il quarto uomoMeraviglia. Al VAR Nasca e Volpi all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il #Galatasaray è primo con 6 punti sulla seconda Al 99% un altr’anno giocherà la #Champions La #Juventus sarà escl… - NancyVu75832057 : RT @alberto_sanavia: #1marzo 1715, #Venezia: è varata la “Regina del mar”, seconda serie del vascello veneziano di primo rango della classe… - JuventusUn : Domenica all'Olimpico c'è #Roma-#Juve ?? A fischiare ci sarà lui ?? - softJumped : @Simo2367 La maggior parte della gente lo fa perché pensa che dopo ADL ci sarà qualche sceicco che ci renderà una s… - cn1926it : #Malfitano: “Il terzo #Scudetto sarà di tutta la città. #Giuntoli maestro del mercato” -

La storia raccontata nel film Attrazione fatale ritornerà sugli schermi con una nuovadi cui è stato diffuso un breve teaser , in attesa del debutto previsto per il 30 aprile su ... invece,...Il posto dell'allenatorepreso da Christian Constantin, il 66enne presidente e proprietario ... che ha comprato la società nel 2003, quando stava inB e sul punto di fallire. Lui l'ha ......che in realtà non chiude definitivamente le porte a un porting dell'ultimo capitolo della, ma ... "È vero: Final Fantasy 16 è un'esclusiva temporale PS5 edisponibile sulla console solamente ...