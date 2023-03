Serie A: Mourinho: “Il quarto arbitro mi ha detto una cosa seria, mi ha impedito di essere contro la Juventus ed è di Torino” (Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-02-28 22:51:35 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La Roma ha mietuto prima della Cremonese (2-1) una nuova sconfitta in campionato e ha permesso alla squadra locale di aggiungere la prima vittoria finora quest’anno Una Serie. Durante la partita, José Mourinho Ha visto il cartellino rosso diretto per proteste all’arbitro e il portoghese non essere in panchina contro il Juventus. Dopo l’incontro, Mou non si è tagliato in conferenza stampa e ha caricato duramente contro il quarto arbitro. “Sono un tipo emotivo, ma non pazzo. Ho reagito così perché mi hanno detto una cosa seria. Devo vedere se si ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-02-28 22:51:35A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La Roma ha mietuto prima della Cremonese (2-1) una nuova sconfitta in campionato e ha permesso alla squadra locale di aggiungere la prima vittoria finora quest’anno Una. Durante la partita, JoséHa visto il cartellino rosso diretto per proteste all’e il portoghese nonin panchinail. Dopo l’in, Mou non si è tagliato in conferenza stampa e ha caricato duramenteil. “Sono un tipo emotivo, ma non pazzo. Ho reagito così perché mi hannouna. Devo vedere se si ...

