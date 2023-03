Serie A | la Juve spera nel ricorso | ecco come sarebbe la classifica senza penalizzazione | che balzo!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inchiesta Prisma: depositati gli atti integrativi #juve - Gazzetta_it : Finalmente Pogba? Tutte le tappe di un calvario infinito #JuveToro - tuttosport : ?? #Juventus, il ricorso al Collegio di garanzia è pronto #plusvalenze #plusvalenzefittizie #Juve #SerieA… - Giusepp34637041 : #Juventus #JuveTorino Juric furioso, che attacco a Radonjic dopo il ko con la Juve! - junews24com : #JuveTorino, la conferenza stampa di #Allegri dopo la vittoria -

Ha la colpa di prendere un gol sul suo palo (il secondo) però poco prima aveva fatto una grande parata a una mano su Sanabria. Salvato dalla traversa nel secondo tempo. Non perderti le Newsletter di ...A distanza di 315 giorni dall'infortunio estivo, Paul Pogba ha fatto il suo 'nuovo' debutto in maglia bianconera dopo 2.481 giorni dall'ultima volta allo Stadium. È accaduto al minuto 69 del derby, ...È un successo che conferma laal settimo posto, in attesa del big match di domenica contro la Roma di Mourinho ...

Serie A: Juventus batte Torino 4-2, il ritorno in campo di Pogba - Calcio Agenzia ANSA

Andrea Barzagli a DAZN: “C'è da dire che la Juventus è in una situazione particolare, difficilmente si trova in questa posizione a questo punto della Serie A. Devono fare un campionato Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.49 Ecco le pagelle: JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7.5, Bremer 7 (90' Bonucci S.V.