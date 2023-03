(Di mercoledì 1 marzo 2023) VenticinquesimadiA che porta in dote ancora tantiti, ben undici, due di questi del Milan. Duedia José Mourinho dopo l’espulsione ricevuta nel secondo tempo della sfida contro la Cremonese.A –TI VENTIQUATTRESIMADue: Mario Rui (Napoli) Una: Giulio Donati (Monza), Federico Baschirotto (Lecce), Domenico Berardi (Sassuolo), Alex Ferrari (Cremonese), Nicolo Casale (Lazio), Rafael Leao (Milan), Rade Krunic (Milan), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Samuele Ricci (Torino), Kingsley Ehizibue (Udinese). Allenatori, due: José Mourinho (Roma). DIFFIDATI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Serie A, Giudice Sportivo 24ª giornata: due giornate di squalifica a Mourinho! - - sportli26181512 : Giudice sportivo: a Mou due turni di stop e multa. Salta Juve e Sassuolo: Giudice sportivo: a Mou due turni di stop… - Gazzetta_it : A #Mourinho due giornate di squalifica e una multa: la decisione del giudice sportivo - VoceGiallorossa : ?? Giudice Sportivo - Squalifica di due giornate a Mourinho con ammenda di 10.000€ #ASRoma #Mourinho #SerieA - sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma, due giornate di squalifica e 10mila euro di multa a Mourinho: Due giornate di squalifica… -

È questa, apprende l'ANSA, la decisione delsportivo dellaA, dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella partita con la Cremonese. L'allenatore giallorosso paga lo scontro con ...Due giornate di squalifica a José Mourinho, con multa di 10.000 euro. È questa la decisione delsportivo dellaA, dopo l'espulsione del tecnico della Roma ieri nella partita con la Cremonese.Ilsportivo ha deciso di squalificarlo per due giornate, quindi salterà anche la successiva ... Con lui i giallorossi non hanno ancora perso Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in ...

Serie D/H: Giudice, squalificati 8 calciatori e 1 allenatore Antenna Sud

Da regolamento, il terzino del Napoli salterà le prossime due partite di campionato contro Lazio e Atalanta. Ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo. Oltre a Mario Rui, sono dieci in totale i ...Due giornate di squalifica e diecimila euro di multa. Questa la decisione del Giudice Sportivo della Serie A nei confronti di José Mourinho, dopo la l'espulsione e le successive proteste in occasione ...