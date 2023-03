Serie A, giornata 25: la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Archiviata la 24esima giornata di Serie A TIM, è già tempo di spostare il focus sul prossimo turno di campionato. In questa rubrica, come di consueto, abbozzeremo la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio. Chi ha seguito i nostri consigli nel turno precedente ha pescato diversi jolly dal cilindro. Non solo Emanuele Valeri autore di un’ottima prestazione condita anche da un assist contro un avversaria difficile – la Roma – ma soprattutto M’Bala Nzola ha lasciato il segno, mettendo a referto una doppietta. Ora però è tempo di focalizzare la nostra attenzione sulla prossima giornata, sperando che i nostri consigli possano risultare ancora una volta lungimiranti. La top 11 delle sorprese da schierare al ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Archiviata la 24esimadiA TIM, è già tempo di spostare il focus sul prossimo turno di campionato. In questa rubrica, come di consueto, abbozzeremo la top 11daal. Chi ha seguito i nostri consigli nel turno precedente ha pescato diversi jolly dal cilindro. Non solo Emanuele Valeri autore di un’ottima prestazione condita anche da un assist contro un avversaria difficile – la Roma – ma soprattutto M’Bala Nzola ha lasciato il segno, mettendo a referto una doppietta. Ora però è tempo di focalizzare la nostra attenzione sulla prossima, sperando che i nostri consigli possano risultare ancora una volta lungimiranti. La top 11daal ...

