Serie A, giornata 25: 5 difensori da non schierare al fantacalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 24º turno è terminato ieri, con la stracittadina piemontese tra Juventus e Torino. Oggi, tuttavia, è già tempo di pensare al campionato, perché la prossima giornata si aprirà dopodomani con un bellissimo big match. Napoli-Lazio aprirà la 25^ giornata di Serie A e, quindi, ecco i 5 difensori da non schierare al fantacalcio. Il primo scontro si terrà tra due giorni alle 20.45, quando Napoli e Lazio scenderanno in campo. Altre due, però, saranno le gare intriganti in questo 25º turno: Fiorentina-Milan e Roma-Juventus. Delle big solo Atalanta e Inter potranno giocare gare contro squadre meno quotate (Udinese e Lecce), sebbene, in passato, compagini sfavorite abbiano messo in grande difficoltà le due società nerazzurre. Serie A, i 5 difensori da non ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 24º turno è terminato ieri, con la stracittadina piemontese tra Juventus e Torino. Oggi, tuttavia, è già tempo di pensare al campionato, perché la prossimasi aprirà dopodomani con un bellissimo big match. Napoli-Lazio aprirà la 25^diA e, quindi, ecco i 5da nonal. Il primo scontro si terrà tra due giorni alle 20.45, quando Napoli e Lazio scenderanno in campo. Altre due, però, saranno le gare intriganti in questo 25º turno: Fiorentina-Milan e Roma-Juventus. Delle big solo Atalanta e Inter potranno giocare gare contro squadre meno quotate (Udinese e Lecce), sebbene, in passato, compagini sfavorite abbiano messo in grande difficoltà le due società nerazzurre.A, i 5da non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : .@2DaniLuiz e Thiaw comandano la difesa ?? La regia di Lobotka, il mago @10_luisalberto?? Il ritorno di Nzola, la per… - 11contro11 : #SerieA, giornata 25: 5 centrocampisti da non schierare al #Fantacalcio #Cremonese #Empoli #Sampdoria #Sassuolo… - Pierre8244309 : @capuanogio Guarda che riguardano solo DAZN e Zona Dazn, non ci sono le 3 di Sky - MattiaBattelli : ?TOTW 18 PREDICTION ? Serie A Edition Ecco una selezione del best of dell'ultima giornata di #SERIEATIM Chi seco… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Bari-Venezia, 27ª giornata Serie B: segui la diretta del match -