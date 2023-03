Serie A, giornata 25: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un weekend lunghissimo che ha regalato partite mozzafiato. Dal Derby della Mole – tra Juventus e Torino – che si è concluso per 4-2, al big match dove il Milan ha abbattuto l’Atalanta per 2-0. Si passa alla giornata 25 di Serie A e, di seguito, ai 3 portieri da schierare al fantacalcio, tenendo conto delle varie sfide. Un fine settimana molto particolare, dato che presenta almeno tre sfide di cartello: Napoli-Lazio, Fiorentina-Milan e Roma-Juventus. Giorni importanti anche per le “piccole”, come Empoli, Salernitana e Sassuolo che affronteranno rispettivamente Monza, Sampdoria e Cremonese. Serie A, giornata 25: i portieri da schierare al fantacalcio Guillermo Ochoa: primo nella lista dei consigliati è il portiere della ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un weekend lunghissimo che ha regalato partite mozzafiato. Dal Derby della Mole – tra Juventus e Torino – che si è concluso per 4-2, al big match dove il Milan ha abbattuto l’Atalanta per 2-0. Si passa alla25 diA e, di seguito, ai 3daal, tenendo conto delle varie sfide. Un fine settimana molto particolare, dato che presenta almeno tre sfide di cartello: Napoli-Lazio, Fiorentina-Milan e Roma-Juventus. Giorni importanti anche per le “piccole”, come Empoli, Salernitana e Sassuolo che affronteranno rispettivamente Monza, Sampdoria e Cremonese.A,25: idaalGuillermo Ochoa: primo nella lista dei consigliati è il portiere della ...

